В России рассказали о неудачном турсезоне для Крыма Глава Российского союза туриндустрии: текущий турсезон для Крыма нельзя назвать удачным

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Туристическая сфера Крыма в этому году загружена только на 60%, отметил исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в пресс-центре НСН. По его словам, нынешний сезон оказался не слишком успешным для региона.

К сожалению, средняя загрузка в Крыму близка к 60%. Она, все-таки, повысилась относительно июньских и июльских показателей. По причине того, что туристы перестали ожидать и откладывать свой отпуск в ожидании того, что полетят самолеты. Они поехали на собственных автомобилях. Также курорты Краснодарского края подзагрузились, поэтому туристы отправились чуть дальше. Крым поднялся в загрузке, но говорить о том, что сезон для него успешный, не стоит, — сказал Уманский.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко ранее заявил, что новый этап продажи туров с кешбэком сделает отдых в Крыму более доступным. По его словам, такие туры важна для региона в осенне-зимний период.

Осенний этап продажи туров по России с кешбэком 20% начнётся 25 августа и будет распространяться на поездки, совершённые с 1 октября по 25 декабря. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом на круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.