В Ростовской области ограничили въезд из четырех регионов

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Въезд в Ростовскую область ограничили со стороны Волгоградской и Воронежской областей, а также Кубани и Ставрополья, сообщила пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова. При этом выезд из Ростовской области свободен, передает РИА Новости.

Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей. <...> Ограничений на передвижение транспорта на территории Ростовской области нет, — рассказала Четвертакова.

Ранее о временных ограничениях движения пригородного транспорта на таганрогском и северном направлениях из Ростова-на-Дону сообщил глава региона Василий Голубев. Губернатор отмечал, что муниципальный транспорт продолжает работать, но при этом маршруты в центре города изменены. Кроме того, Голубев уточнял, что железнодорожный и пригородный транспорт штатно работает из Азова, Батайска и Аксая.

В Сети также появилось видео с толпами людей, собравшихся на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону, где перед этим на главном автовокзале города отменили все рейсы.

24 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о временных ограничениях движения на дорогах вблизи границ региона с Тульской, Орловской, Брянской и Смоленской областями. Шапша призвал воздержаться от поездок на личном автотранспорте по соответствующим дорогам без крайней необходимости.