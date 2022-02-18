В Ростовскую область направили опергруппу МЧС для помощи эвакуированным

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В соответствии с поручением президента Владимира Путина в Ростовскую область направлена оперативная группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. Основной задачей группы является организация приёма граждан самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик и оказание им необходимой помощи, сообщается на сайте ведомства.

Специалистами МЧС России уже проведена предварительная оценка ситуации. Александр Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью, — говорится в сообщении.

В Ростовскую область также отправилась глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.

По данным МЧС, границу Ростовской области уже пересекли свыше 80 автобусов с беженцами из Донбасса, в первую очередь была организована эвакуация детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска на общественном или личном транспорте.

Ранее Чуприян поручил составить список регионов, готовых принимать беженцев из Донбасса — на данный момент данную инициативу выразили в Челябинской, Пензенской, Оренбургской, Калужской и Владимирской областях. Накануне вечером в Ростовскую область также вылетели специалисты Минздрава и глава Роспотребнадзора Анна Попова.