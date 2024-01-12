В ростовском зоопарке умерла старейший жираф Европы Лизонька

Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

Умерла самка жирафа Лизонька, которая содержалась в зоопарке Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба учреждения. Там подчеркнули, что она была самой старшей среди жирафов в европейских зоопарках.

В зоопарке Ростова умерла жирафиха Лизонька, или Елизара. Она родилась в Ростове в 1994 году, — отметили сотрудники.

Указывается, что Лизонька принадлежала к виду жирафов Ротшильда, которые внесены в международную Красную книгу. В природных заповедниках Кении и Уганды на сегодняшний день насчитывается менее 700 особей жирафов такого вида.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке временно закроют для посетителей павильон «Фауна Китая» ради Катюши. Это связано с тем, что мама-панда выводит детеныша в большой вольер и им необходимо обеспечить полный покой. Сроки закрытия павильона не уточняются. При этом папа-панда Жуи продолжает выходить на прогулки, посетители зоопарка могут посмотреть на него в уличном вольере.

До этого в сети появилось видео, на котором панда Катюша обнимается с мамой. На кадрах самка по имени Диндин пытается умыть детеныша, но тот периодически выскальзывает из лап. На кадрах малютка-панда также грызет стебель бамбука: она постепенно переходит на взрослую пищу.