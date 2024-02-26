В ростовском суде рассказали о работе после затопления архива Ростовский суд предупредил о задержках в выдаче актов из-за затопления архива

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Первомайский районный суд Ростова-на-Дону предупредил горожан о задержках в выдаче судебных актов после затопления своих архивных помещений грунтовыми водами, соответствующее объявление опубликовано на его сайте. Тем временем представитель органа сообщил изданию «Подъем», что суд работает в штатном режиме.

В связи с чрезвычайной ситуацией <...> выдача копий судебных актов не сможет быть осуществлена в сроки, установленные Инструкцией по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ от 29.04.2003 № 36, а также приказом председателя суда, — говорится в сообщении на сайте суда.

Собеседник издания объяснил, что задержка в выдаче судебных актов не говорит о приостановке деятельности суда. По его словам, суд работает в штатном режиме. Он также добавил, что из архивных помещений здания вынесли все материалы дел, поэтому переживать об их утере не стоит.

У нас никакой информации по ущербу нет, какой ущерб там и что там. Это только уже потом отдел ремонта и строительства, может быть, даст такую информацию, — добавили в суде.

Ранее сообщалось, что грунтовые воды затопили архив Первомайского районного суда в Ростове-на-Дону. Отмечается, что уровень воды поднялся лишь на 5–6 см, что спасло верхние полки от затопления. На кадрах, опубликованных каналом, видно, что намокшие дела сложены в стопки на полу на первом этаже здания и окружены лавочками.