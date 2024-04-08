В ростовском музее казачества силовики нашли портреты предателей РИА Новости: силовики под Ростовом изъяли портреты пособников нацистов в музее

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В Шолоховском районе Ростовской области оперативники провели обыски в музейном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками», сообщает РИА Новости. Отмечается, что в ходе мероприятия изъяты портреты нацистских пособников — Сергея Павлова и Гельмута фон Павница, а также сомнительная литература.

На территории комплекса прошли обыски. Изъяты портреты нацистских пособников, а также литература, которая вызвала подозрение. Она будет направлена на экспертизу, — сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах сообщили, что обыски прошли после жалоб от местного населения. В частности, жители возмутились тем, что на территории комплекса находится памятник атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистами.

Краснов в годы Гражданской войны сражался на стороне белых, позже, в эмиграции, стал сотрудничать с нацистской Германией, командовал отрядами казаков-коллаборационистов. После войны выдан СССР и повешен как предатель и военный преступник.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону бюст барона Врангеля простоял на территории кадетской школы лишь с 7 по 29 ноября. А затем был демонтирован под давлением многочисленных протестов.

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил, что бюст Врангеля в Ростове-на-Дону необходимо снести, так как он был установлен с целью раскола общества. При этом Ющенко подчеркнул, что эта цель уже была достигнута, так как ситуация вокруг памятника широко обсуждается в социальных сетях.