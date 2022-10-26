В Ростовской области жестоко убили девочку СК возбудил дело после убийства 12-летней девочки в Ростовской области

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Ростовские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Израненое тело ребенка было обнаружено в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом сообщил представитель СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела малолетней девочки с признаками насильственной смерти (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, 25 октября на хуторе Тереховский было обнаружено тело 12-летней девочки с множеством колото-резаных ран и черепно-мозговой травмой.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде мать пыталась «заказать» убийство сына. По ее замыслу, смерть должна была произойти от передозировки наркотиков. Женщина даже нашла киллера, согласившегося совершить преступление за две тысячи рублей, однако ее план сорвался — в полиции узнали о готовящемся покушении и задержали злоумышленницу.