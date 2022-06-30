В Ростовской области потерялся крокодил, его ищут с помощью тепловизора

Фото: Then Chih Wey/XinHua/Global Look Press

Жители Ростовской области уже шестой день пытаются найти крокодила в местных каналах, поиском занимается МЧС, полиция, казачество и муниципальные работники и волонтеры. Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», рептилия может приплыть в Соленое озеро — популярное у ростовчан и туристов место для купания.

Тут ведь живут дети маленькие, а многие дома выходят прямо к каналу. В смежном канале часто дети купаются — гонять приходится. Днем запускаем квадрокоптер, ночью ищем с тепловизором. Его два — три раза в день замечают местные. Буквально вчера сам видел, как он всплыл в канале и тут же спрятался, — рассказал директор управляющей компании «Комсомолец» Андрей Пономаренко, чьи рабочие первыми заметили крокодила.

Один из очевидцев отметил, что размер рептилии составляет от метра до полутора в длину, кожа крокодила болотистого цвета. Местные жители пытаются поймать животное на живца: рубят головы курицам и насаживают их на палки, однако крокодил «не клюет». Пономаренко добавил, что ростовчанам в местной артели выделили 60 метров сети для крупной рыбы, они надеются, что такие меры помогут поймать опасную рептилию. Для нее уже нашли место в ростовском приюте.

Ранее сочинские грибники наткнулись на истощённых верблюдов в закрытом сафари-парке. У животных не было поилок и кормушек, они стояли у ограды и пытались дотянуться до чего-нибудь съедобного, сообщила нашедшая их местная жительница.