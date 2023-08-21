В Ростовской области задержали украинскую шпионку В Ростовской области задержали украинку за передачу СБУ данных о ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области задержали гражданку Украины, которая передавала СБУ сведения о дислокации ВС РФ, сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления ФСБ. При задержании у нее изъявили средства связи, с помощью которых она поддерживала контакт с украинскими спецслужбами. По факту шпионажа возбудили уголовное дело, женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что во время переписки с СБУ женщина называла места расположения российских систем ПВО и перемещения военной техники.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в ЛНР проживающую там гражданку Украины по подозрению в шпионаже. Подозреваемая с августа прошлого года собирала сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и ВС России и посредством чат-бота передавала их Киеву. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Задержанная дала признательные показания. Она рассказала, что негативно отнеслась к приходу в регион российских военных. По словам женщины, сообщая Киеву информацию об их расположении, она понимала, что по ним могут быть нанесены удары. Подозреваемая раскаялась в содеянном и призвала других граждан не сотрудничать с украинскими спецслужбами.