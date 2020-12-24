В Ростовской области выходной перенесут с 26 на 31 декабря

https://static.news.ru/photo/b6ac7780-45b3-11eb-8f0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Ростовской области смогут не выходить на работу в предновогодний день, но им предстоит отработать внеплановый выходной.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 24 декабря подписал указ о предоставлении трудящимся выходного дня 31 декабря, отработать за него жителям региона придётся в субботу, 26 декабря.

Документ касается государственных служащих, которые работают в органах исполнительной власти Ростовской области. Однако аналогичное решение губернатор рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, — говорится в сообщении областного правительства.

Президент России Владимир Путин в среду, 23 декабря, заявил, что поддерживает идею сделать выходным предшествующий Новому году день по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.

31 декабря — предпраздничный день, поэтому для тех, у кого он всё же будет рабочим, его всё равно сократят на час. Новогодние каникулы же продлятся с 1 по 10 января. На территории многих субъектов РФ местные власти уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и не только.

24 декабря также исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв объявил, что и 26, и 31 декабря трудящиеся региона будут отдыхать. Такое же заявление сделал глава Камчатки Роман Копин.