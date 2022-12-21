В Ростовской области введут запрет на использование беспилотников Ростовский губернатор Голубев заявил о запрете на использование беспилотников в регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

22 декабря в Ростовской области начнет действовать запрет на использование беспилотных летательных средств, заявил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, исключение будет сделано для ряда государственных ведомств. О том, какая ответственность грозит при использовании БПЛА, Голубев не уточнил.

С 22 декабря в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников (исключение — для ряда государственных ведомств). <...> Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют, — написал он.

Кроме этого в Ростовской области будут введены ограничения на выезд из Ростовской области через пункт пропуска «Весело-Вознесенский» для грузовиков с грузоподъемностью более 3,5 тонн. Исключение будет сделано для спецтранспорта, автомобилей, следующих в Крым, а также машин, перевозящих груз для решения задач военной операции. Также будут введен запрет на проезд всех фур с грузоподъемностью более 12 тонн, кроме тех, что едут в сам Ростов-на-Дону. Ограничения вводятся для устранения транзита через дороги Ростова, а также перенаправления потоков по другим транспортным артериям региона.

Ранее Госдума приняла закон, который дает право ведомственной охране сбивать беспилотники. Инициатива была внесена депутатами ГД от «Единой России» Александром Хинштейном, Василием Пискаревым и Анатолием Выборным.

До этого правительство Нижегородской области ввело запрет на запуск беспилотников. В администрации региона пояснили, что введение ограничений на использование беспилотных летательных средств связано с усилением охраны общественного порядка и безопасности в рамках режима базовой готовности.