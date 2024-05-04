В Ростовской области возбудили дело из-за выселения семьи бойца СВО СК возбудил дело о мошенничестве из-за выселения семьи бойца СВО под Ростовом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выселения семьи бойца СВО, который признан пропавшим без вести, из дома в селе Самарском Азовского района Ростовской области, сообщает пресс-служба ведомства. Следователи квалифицировали действия мигранта, который выгнал мать и дочь из жилища, как мошенничество (ч. 3 ст. 159УК РФ).

Следователи возбудили уголовное дело в связи с обращением о нарушении жилищных прав 14-летней жительницы села Самарское по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159УК РФ (мошенничество), — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что мигрант обманным путем выселил из дома в селе Самарском Азовского района Ростовской области семью бойца СВО, который признан пропавшим без вести. На фоне инцидента 14-летняя дочь военного записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Она рассказала, что в декабре 2023 года мигрант по имени Джамал неизвестным способом оформил доверенность на имя ее отца и присудил себе половину дома.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что случай с выселением мигрантом семьи бойца СВО, который признан пропавшим без вести, является вопиющим, в ситуации должны разбираться правоохранители. Парламентарий отметил, что возьмет ход расследования под свой контроль.