В Ростовской области ужесточили въезд со стороны новых регионов РФ Губернатор Ростовской области ужесточил порядок въезда на Дон из новых российских регионов

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Военнослужащий пограничной службы ФСБ РФ

Установлен новый порядок въезда в Ростовскую область с территории Донецкой и Луганской Народных республик, говорится в указе губернатора региона Василия Голубева. Им также определен перечень документов, которые необходимо предъявить при въезде либо проходе на территорию Ростовской области, а также выезде из нее.

Въезд (проход) лиц на территорию Ростовской области с территории Донецкой Народной Республики, а также выезд (выход) лиц с территории Ростовской области на территорию ДНР может осуществляться только через несколько автомобильных пунктов пропуска. Это Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган, Весело-Вознесенка, железнодорожный пункт пропуска Успенская и места пересечения границы Авило-Федоровка (станция Успенка), Шрамко (Ульяновское), — говорится в сообщении.

Отмечается, что вне указанных автомобильных пунктов пропуска въезд на территорию Ростовской области и выезд из нее запрещен.

Минобороны РФ 28 февраля сообщило о подавлении российскими средствами РЭБ украинских дронов, пытавшихся атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщал о падении беспилотника в районе деревни Губастово под Коломной. Он заявил, что обошлось без жертв и разрушений, вероятной целью был гражданский объект. Представители «Газпрома» уточняли, что БПЛА упал рядом с газовой компрессорной станцией «Воскресенск», но на ее работу это никак не повлияло, станция функционирует в штатном режиме.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе также нашли обломки трех беспилотников. Также Telegram-канал «112» сообщал, что в Санкт-Петербурге из-за «неопознанного летающего объекта» была приостановлена работа аэропорта Пулково.