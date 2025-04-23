В Ростовской области создадут реестр земельных участков для участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области создадут реестр земельных участков для награжденных орденами ветеранов и участников специальной военной операции, Героев России и их семей, сообщил в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, решение принято по итогам приема участников СВО.

Еще одно важное решение по итогу приема участников СВО. На Дону появится единый реестр земельных участков для участников и ветеранов спецоперации, награжденных орденами или являющихся Героями России, и их семей, — написал Слюсарь.

Список разместят на сайте Минимущества Ростовской области до 1 мая. Информация о наличии участков для передачи будет обновляться ежеквартально. Участники СВО и их семьи смогут выбрать участок и подать заявку на его получение в муниципалитет. К настоящему времени в регионе предоставлено 248 участков.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ветераны военной спецоперации смогут бесплатно получить землю в регионе. Но вопрос с участками пока не урегулирован. Балицкий объяснил, что пока СВО не завершена, неясно, как определять, кто именно имеет право на землю: «те, кто воевал вчера, или те, кто воюет сегодня». По его словам, пока также непонятно, должны ли участки выделять исключительно тем, кто воевал в Запорожской области, или всем участникам боевых действий.