В Ростовской области сняли все ковидные ограничения Глава Ростовской области Голубев отменил с 1 июня все ковидные ограничения в регионе

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области с 1 июня отменяются все ограничения, связанные с коронавирусом, сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. С 30 мая в губернии смягчили антиковидные меры для предприятий общепита: им было разрешено работать с 23:00 до 06:00. Кроме того, частично был отменен масочный режим.

Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления (об антиковидных ограничениях. — NEWS.ru) регионального правительства, — написал Голубев.

Аналогичное решение было принято несколько дней назад и в Санкт-Петербурге. С 27 мая там отменено обязательное ношение масок в общественных местах. Также снято ограничение максимально допустимого количества посетителей массовых мероприятий.

Тем временем вирусолог Николай Крючков предрек новый всплеск заболеваемости COVID-19. По его словам, новая волна может накрыть Россию осенью. Заболеваемость в стране увеличивалась как минимум в течение последней недели, а коллективный иммунитет падает, объяснил он.