В результате пожаров в Ростовской области пострадали 46 человек

Природные пожары в Ростовской области привели к гибели человека, ещё 46 местных жителей пострадали. Об этом рассказала руководитель пресс-службы губернатора региона Ирина Четвертакова.
Как
Думаю, что следственные органы ещё будут заниматься установлением причин, — сказала Ирина Четвертакова.
Она также рассказала, что в настоящий момент на тушении пожара работают четыре вертолёта, присоединился самолёт-амфибия Бе-200. Всего в общей сложности привлечены 390 человек и 98 единиц техники.
Четвертакова отметила, что в Тарасовском районе развёрнут пункт временного размещения на 78 человек. При этом на опашке леса задействованы 12 тракторов. Также в районе дежурят представители чрезвычайных служб, скорой помощи, полиции.
NEWS.ru писал, что природные пожары охватили более 16 гектаров земель в Ростовской области. Некоторым возгораниям присвоен повышенный ранг сложности, привлечены к тушению вертолёты Ми-8 МЧС и пожарный поезд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен