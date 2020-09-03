В результате пожаров в Ростовской области пострадали 46 человек

https://static.news.ru/photo/0f22a700-ede3-11ea-87a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

Природные пожары в Ростовской области привели к гибели человека, ещё 46 местных жителей пострадали. Об этом рассказала руководитель пресс-службы губернатора региона Ирина Четвертакова.

Как сообщила она в эфире радио Sputnik, погибла жительница Красносулинского района. По предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, ещё 14 — в Каменском. Кроме того, на заседании штаба ЧС, которое провёл губернатор Василий Голубев, глава Тарасовского района доложил, что по одной из основных версий СК, причиной возгорания является замыкание электропроводки на хуторе Садки.

Думаю, что следственные органы ещё будут заниматься установлением причин, — сказала Ирина Четвертакова.

Она также рассказала, что в настоящий момент на тушении пожара работают четыре вертолёта, присоединился самолёт-амфибия Бе-200. Всего в общей сложности привлечены 390 человек и 98 единиц техники.

Четвертакова отметила, что в Тарасовском районе развёрнут пункт временного размещения на 78 человек. При этом на опашке леса задействованы 12 тракторов. Также в районе дежурят представители чрезвычайных служб, скорой помощи, полиции.

NEWS.ru писал, что природные пожары охватили более 16 гектаров земель в Ростовской области. Некоторым возгораниям присвоен повышенный ранг сложности, привлечены к тушению вертолёты Ми-8 МЧС и пожарный поезд.