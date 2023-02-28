В Ростовской области проверят работу систем оповещения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области 1 марта состоится тренировка системы оповещения и информирования населения, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В рамках работ, которые проведут на территории 55 муниципальных образований, задействуют все имеющиеся в наличии технические средства оповещения.

1 марта с 10:00 до 11:00 на территории 55 муниципальных образований Ростовской области будет проведена тренировка системы оповещения и информирования населения региона с задействованием всех имеющихся технических средств оповещения (электросирен, уличных громкоговорителей, трансляционных установок), — рассказали в правительстве.

Передачу сообщения «Техническая проверка» выполнят в 10:43. В это время прервутся плановые передачи на телевидении и на радио. Мера затронет 10 федеральных каналов первого мультиплекса и три радиостанции: «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Также в Ростовской области проведут организационные мероприятия с привлечением посыльных и автотранспорта. Последний будет оборудован громкоговорителями.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 1 марта власти проведут комплексную проверку системы централизованного оповещения населения. Специалистами будет проконтролирована исправность сирен и громкоговорителей. Проверка также состоится при участии телеканалов и радиостанций.