В Ростовской области произошел массовый сбой Telegram и WhatsApp Donday: жители Ростовской области жалуются на сбой работы Telegram и WhatsApp

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В Ростовской области произошел массовый сбой работы мессенджеров Telegram и WhatsApp, сообщает портал Donday со ссылкой на местных жителей. По данным СМИ, проблема возникла утром 16 июня.

Как пишет портал, в мессенджерах стали долго загружаться чаты, а видео- и фотоматериалы вовсе не открываются. Также не прогружаются сообщения. О причинах сбоя пока ничего не известно.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», на некорректную работу Telegram еще поступают жалобы из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Сервис указывает, что причиной могли стать авария или технические сбои.

Ранее пользователи сервиса для размещения объявлений «Авито» пожаловались на сбои в его работе. Число жалоб составило более двух тысяч. Больше всего жалоб на сбои в «Авито» зафиксировали в Москве (35%), Санкт-Петербурге (13%) и Краснодарском крае (6%). При входе в приложение отмечается, что сервис сейчас временно недоступен.

Как рассказали пользователи, при попытке входа на сайт «Авито» выдается сообщение на английском языке о недоступности сервера. В приложении объявления также не отображаются. В пресс-службе «Авито» заявили, что на платформе шли плановые работы по улучшению сервисов, поэтому некоторые функции могли быть недоступны.