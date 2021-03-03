В Ростовской области памятник «отремонтировали» скотчем

https://static.news.ru/photo/61b1c338-7c1e-11eb-9e8e-96000091f725_660.jpg Фото: Соцсети

Памятный знак «Город воинской доблести», установленный в городе Миллерово Ростовской области, был «отремонтирован» клейкой лентой. Об этом сообщили очевидцы 2 марта в паблике «Ростов Главный».

Стеллу открыли в 2019 году. На фасаде памятника изображён орден святого Георгия Победоносца, а на информационной доске выбиты сведения об исторических событиях 1918 года и периода 1942–1943 годов, ставших основанием присвоения городу Миллерово почётного звания.

Несколько месяцев назад вандалы повредили её. Несколько плит отвалилось. Их примотали обратно обычным скотчем, сообщает «Подъём». В городской администрации изданию отказались сообщать, кому пришла идея обмотать стелу скотчем и как скоро памятный знак обретёт первоначальный вид.

Как писал NEWS.ru, с 1997 года Польша демонтировала примерно четыре пятых памятников советским воинам-освободителям на своей территории. Как подчеркнул посол РФ в Польше Сергей Андреев, планомерный снос монументов советским солдатам начался в Польше в 2014 году и ускорился после принятия в стране закона о «декоммунизации».

Дипломат добавил, что проблемы существуют и с памятниками, находящимися на территории кладбищ, за которыми польская сторона обязана ухаживать. Так, в 2020 году процедура выдачи разрешений на проведение ремонта объектов памяти в ряде воеводств затянулась, а в Западно-Поморском воеводстве согласия на эти работы Россия и вовсе не получила.