В Ростовской области отразили атаку беспилотника Голубев: БПЛА был сбит на подлете к Каменску-Шахтинскому в Ростовской области

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Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на подлете к городу Каменск-Шахтинский в Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Минобороны информацию не комментировало.

Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску. Последствия на земле уточняются, — отметил глава области.

Утром 13 марта четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по территории рязанского нефтезавода. По данным оперативных служб, атака длилась в течение 50 минут — с 06:35 до 07:24. На заводе загорелись две установки для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров. Двое человек пострадали в результате инцидента, они находились в состоянии средней степени тяжести.

До этого Министерство обороны России информировало, что системы ПВО ночью и утром 13 марта нейтрализовали 58 украинских беспилотников в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего дронов противника пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.