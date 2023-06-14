В Ростовской области осудили мужчину за убийство 25-летней давности В Ростовской области участник жесткого убийства получил срок спустя 25 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чертковский районный суд Ростовской области приговорил к 11 годам лишения свободы фигуранта дела о жестоком убийстве двух человек, совершенном 25 лет назад, все это время подозреваемый скрывался за границей, сообщает KP.RU. По информации издания, в августе 1997 года в поселке Чертково трое злоумышленников напали на двух мужчин с целью завладения их автомобилем Audi-80. Пострадавших избили, затем связали, привезли в багажнике к реке, где привязали к ногам гири и сбросили в воду.

В суде изданию сообщили, что один из преступников был пойман в 1999 году, второй — в 2012 году. Оба получили длительные тюремные сроки. В отношении третьего фигуранта, уничтожавшего следи преступления, также завели уголовное дело.

Подозреваемого нашли лишь в августе 2022 года в Казахстане, где он скрывался все это время. Мужчина был экстрадирован в Россию, где суд признал его виновным в пособничестве в совершении убийства с особой жестокостью.

Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в суде.

Ранее полиция Стамбула задержала подозреваемого в убийстве российского туриста в районе улицы Истикляль 11 июня. До этого уже были задержаны два человека, которые участвовали в нападении.