В Ростовской области опровергли введние карантина для всех приезжих

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова сообщила, что карантин по коронавирусу для всех въезжающих в регион не вводился.

Ранее на заседании областного оперштаба по упреждению распространения COVID-19 глава региона Василий Голубев заявил, что в некоторых районах приезжие «определённый промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты».

Не было такого решения, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Четвертакова уточнила, что губернатор имел в виду учёт трудовых мигрантов возвращающихся с вахт.