В Ростовской области ограничили движение на трассе Азов — Ейск ГИБДД заявила об ограничении движения на трассе Азов — Ейск из-за нагона воды

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Движение транспорта на автодороге Азов — Ейск было ограничено в связи с нагоном воды из Таганрогского залива, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. По данным ведомства, сотрудники ГИБДД закрыли участок между селом Кагальник и Займо-Обрывом. Объехать данный участок можно через населенные пункты Головатовка, Пешково и Займо-Обрыв, а также по дороге Ростов — Староминская.

С 07:00 на автодороге Азов — Ейск между Кагальником и Займо-Обрывом ограничено движение автотранспорта в связи с нагоном воды ветром из Таганрогского залива, — говорится в сообщении.

Контроль за соблюдением ограничения осуществляет экипаж ГАИ. Инспекторы рекомендуют водителям быть крайне осторожными и беспрекословно соблюдать правила дорожного движения на опасных участках дорог.

В минувшее воскресенье, 26 ноября, штормовые ветра обрушились на регионы юга России, в том числе на Крым и Краснодарский край. Как сообщалось ранее, в Сочи из-за мощного шторма рухнул трехэтажный дом. Он был расположен в микрорайоне Лоо. В результате обрушения строения никто не пострадал, так как жильцы были своевременно эвакуированы. В крымской Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек, двое из них получили травмы средней степени тяжести и отправлены в больницу для госпитализации.