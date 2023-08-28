В Ростовской области объявили план «Сирена» из-за покинувшего часть солдата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

План «Сирена» объявили в Ростовской области после того, как солдат, проходящий службу по контракту, покинул воинскую часть, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, молодой человек ушел с автоматом Калашникова и патронами. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Baza сообщает, что к поиску контрактника были привлечены сотрудники органов правопорядка, спустя время его нашли среди посетителей летнего кафе, молодой человек сообщил, что покинул часть, потому что хотел пообедать.

План «Сирена» применяется для предотвращения массовых беспорядков, а также поиска особо опасных преступников.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Ростовской области военнослужащий напал с ножом на сослуживцев. По информации канала, это произошло, когда их перевозили на грузовике к месту дислокации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также сообщалось о вынесении приговора российскому снайперу, который пытался списать убийство сослуживца на преступление ВСУ. Его приговорили к восьми годам в колонии строгого режима. Военнослужащий признал вину, что посчитали смягчающим обстоятельством. Также суд учел боевые заслуги россиянина.