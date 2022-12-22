В Ростовской области нашли и взорвали упавший разгонный блок ракеты

В Ростовской области после взрыва в небе был найден упавший разгонный блок двигателя ракеты, рассказал глава Константиновского района Виталий Дьячкин в своем Telegram-канале. По его словам, власти приняли решение взорвать его на месте с целью утилизации. Он предупредил жителей, что в районе прогремит контролируемый взрыв.

Дорогие друзья! По вчерашнему хлопку сообщаю. Прибывшие специалисты обнаружили разгонный блок реактивного двигателя ракеты. Сейчас на месте было принято решение утилизировать его вместе с остатками топлива путем взрыва. Вы услышите еще один хлопок. Ситуация полностью контролируема. Угрозы населению нет, — написал Дьячкин.

Как подтвердил в беседе с РИА Новости представитель администрации района, блок был уничтожен