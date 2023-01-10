В Ростовской области найдены обломки, похожие на части ракеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохожий в Ростовской области обнаружил в поле в Усть-Донецком районе обломки, похожие на части ракеты. На данный момент территорию оцепили, находку изучают эксперты, сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.

Вчера обнаружили (обломки), взяли под охрану, обезопасили зону, чтобы туда никто не подходил, своими силами, силами полиции и МЧС. Вызвали экспертов, сейчас они работают на месте, — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что пока нельзя с точностью сказать, является ли найденный предмет ракетой. Вывод будет сделан после изучения «соответствующими компетентными органами и их экспертного заключения».

Ранее два жилых дома получили повреждения в результате падения металлических обломков неустановленного объекта в поселке Линево Волгоградской области. По словам главы Жирновского муниципального района Александра Шевченко, в результате произошедшего никто не пострадал, социально значимая инфраструктура не разрушена. Местных жителей оповестят об обстоятельствах ЧП по мере появления новых сведений.