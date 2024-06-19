В Ростовской области локализован крупный пожар на нефтебазе МЧС: на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области локализовано возгорание

Пожар на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области локализовали на площади 3,2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС по региону. Согласно информации ведомства, остановить распространение огня удалось в 05:30 мск.

В 05:30 пожар в Азовском районе локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров, — следует из текста заявления.

Ранее МЧС России опубликовало видео, на котором спасатели ликвидировали возгорание на нефтебазе в Азовском районе. В борьбе с огнем участвовали 73 специалиста, была задействована 21 единица техники. К месту происшествия направили пожарный поезд. Также туда выехала лаборатория Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха.