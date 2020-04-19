В Ростовской области из больницы сбежал пациент с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/981a4864-824b-11ea-8b57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция города Шахты Ростовской области ищет пациента с положительным анализом на коронавирус, который сбежал из больницы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, полицейские проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина.

В управление МВД России по городу Шахты поступило сообщение из оперативного штаба <...> о подтверждении первичного анализа на коронавирусную инфекцию у одного из пациентов инфекционного отделения, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что пациент сбежал из больницы накануне.

Ранее глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалёв заметил, что почти половина заразившихся коронавирусом в Ростовской области — это граждане от 30 до 49 лет. Также наблюдается всё большее количество заболевших в возрастной группе риска.

Как писал NEWS.ru, в числе заразившихся коронавирусной инфекцией в Ростовской области есть шесть детей.