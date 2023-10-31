В Ростовской области объявился опасный сторонник «Исламского государства» Baza: в Ростовской области ищут планировавшего теракты в России сторонника ИГИЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Ростовской области разыскивает мужчину, который планировал совершить теракты на объектах Министерства внутренних дел РФ, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, он может быть связан с группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Официальных комментариев от МВД пока не поступало

Как передает Baza, в полицейские отделения поступила ориентировка на мужчину по имени Азим. Следствие предполагает, что он передвигается на черном автомобиле Chevrolet Malibu. Для розыска подозреваемого подключили дополнительные наряды полиции.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в военкомате Твери. Россиянин, завербованный украинскими спецслужбами, планировал подрыв здания с помощью самодельного взрывного устройства. Как сообщили в ведомстве, мужчина действовал по указанию кураторов с Украины. В момент задержания он оказал вооруженное сопротивление. Никто из правоохранителей не пострадал. В отношении агента Службы безопасности Украины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.