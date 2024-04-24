Полиция Ростовской области ищет подозреваемого в убийстве любовников

Подозреваемого в убийстве двух человек ищут в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его данным, сотрудники правоохранительных органов разыскивают 32-летнего мужчину, уроженца Чеченской Республики. Предполагается, что он совершил преступление на почве ревности.

По предварительным данным, ночью в селе Кагальник Адам Кураев зашел в дом на улице Свободы. Здесь его девушка Ольга находилась с новым возлюбленным Романом. Источник канала утверждает, что мужчина в порыве ревности набросился на пару с ножом. Он нанес им ранения, несовместимые с жизнью.

Авторы канала отмечают, что это не первое уголовное дело для Кураева. По информации Don Mash, ранее его судили за разбой и причинение вреда здоровью.

В Петербурге 22 апреля произошло убийство 27-летней девушки. Она стала жертвой 26-летнего супруга. Сестра погибшей обратилась в экстренные службы и заявила, что не может войти в квартиру на 16-м этаже высотки, где избивали ее родственницу. После того как квартира была вскрыта, девушка обнаружила свою сестру мертвой. Супруг погибшей же позднее выпал из окна и был госпитализирован. Уточняется, что он скончался от полученных травм. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.