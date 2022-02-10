В Ростовской области двое младенцев родились с коронавирусной инфекцией

В Ростовской области у двух заболевших коронавирусом женщин родились заражённые дети. Положительный результат показал тест, который обязательно проводят новорождённым, чьи матери больны COVID-19, сообщает 161.RU.

В этом году мы можем подтвердить два случая COVID-19 у новорождённых, — приводит портал слова начальника регионального штаба по мониторингу Сергея Тюрина.

Один из случаев заражения младенца зафиксирован в городской больнице № 20, где функционирует родильное отделение для больных коронавирусом. Врачи утверждают, что с появлением «омикрона» дети стали болеть коронавирусом намного чаще. Сейчас туда привозят по пять-шесть больных малышей в день, все они — с тяжёлыми патологиями.

«Омикрон» провоцирует и развитие других, «дремлющих» болезней. Так, по словам главврача больницы Максима Ткачёва, у нескольких подростков манифестирован сахарный диабет первого типа. Также часто обостряется псориаз.

Ранее врач-педиатр Сергей Токарев заявил, что при заражении штаммом коронавируса «омикрон» у детей до пяти лет возможно возникновение смертельно опасного состояния. Особенно мальчикам грозит отёк гортани, который возникает при остром ларинготрахеите.