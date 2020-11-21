В Ростовской области будут отправлять на карантин всех приезжающих

https://static.news.ru/photo/42a1fa30-2bf1-11eb-b821-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Все приезжающие в Ростовскую область должны находиться на карантине до проведения тестирования на COVID-19. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.

Приезжающие должны находиться либо на карантине, либо дома. Это необходимо соблюдать как минимум до того момента, пока не будет сделан тест на коронавирус, — цитирует губернатора издание «Ростов Газета».

Он уточнил, что речь идёт не только об иностранных туристах, но и россиянах, которые будут приезжать в область из других регионов.

Ростовская область входит в первую десятку регионов по уровню заболеваемости коронавирусом. Всего с начала пандемии здесь выявлено 37,1 тысячи случаев заражения, из которых 312 — за последние сутки. Жертвами инфекции стали 1,1 тысячи заболевших, выздоровели 29,8 тысячи.

Всего по России за сутки зафиксировано 24,8 тысячи случаев заражения. Выздоровели 26 тысяч пациентов и 467 скончались. За всё время пандемии в стране заболели более 2 млн человек Из них вылечились более полутора миллионов, жертвами инфекции стали 35,7 тысячи россиян.

Как писал NEWS.ru, вирусологи считают, что эпидситуация в России могут улучшиться будущей весной. До её наступления в определённой степени сформируется коллективный иммунитет, кроме того, появится эффект от вакцинации.