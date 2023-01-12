В Ростове заявили о несбыточности планов ВСУ вторгнуться в город Глава горадминистрации Ростова: ВС России не позволят планам ВСУ по захвату города сбыться

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВС России не позволят планам ВСУ по захвату Ростова-на-Дону осуществиться, заявил глава горадминистрации Алексей Логвиненко, передает РИА Новости. Он отметил, что украинское командование не скрывало намерений по наступлению на город, однако выполнение таких планов «невозможно».

Хотеть не значит реализовать. Конечно, они хотели, они это и не скрывали. Но я думаю, это невозможно, — сказал Логвиненко.

10 января командир одного из российских подразделений с позывным Саныч в беседе с РИА Новости заявил, что командование ВСУ планировало наступать на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом свидетельствуют пометки на картах, обнаруженных на брошенных ВСУ позициях под Авдеевкой.

Он пояснил, что карты были обнаружены в домах под Авдеевкой, в которых размещались командные пункты ВСУ. Российские специалисты, успевшие изучить карты, считают, что отметки о наступлении были нанесены не позднее, чем в июле 2022 года, добавил командир.

Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что Украина готовит войска к наступлению по трем направлениям. По его словам, ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь на две части Донецкую Народную Республику, а также выйти к Крыму.