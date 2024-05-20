В Ростове выселенные из аварийного дома жильцы штурмом прорвались внутрь В Ростове жители растолкали полицию и прорвались в обрушившийся дом за вещами

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Последствия обрушения жилого дома в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону жильцы дома, где в январе этого года обрушился подъезд, штурмом прорвались внутрь за своими вещами, сообщил Telegram-канал «Редовка». На опубликованных кадрах можно заметить, как горожане пробили оцепление полиции. Затем они разбили окна и проникли в аварийное здание, несмотря на опасность.

В пятиэтажном доме на улице Нариманова дежурили правоохранители. Они держали расшатав ограждения, чтобы не пускать людей, требовавших вернуть им вещи, без которых они живут с зимы. Сначала они не пускали толпу, но затем сами отошли.

В доме на Нариманова 27 января обрушилась стена на уровне первого и второго этажей. Жильцов эвакуировали, а уже наутро обрушился полностью один из трех подъездов. В 2020 году дом был признан аварийным, однако, по словам мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, в программу по переселению его включили только 30 октября 2023 года. Он уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал.

Позже Логвиненко предложил жительнице рухнувшего дома, пожаловавшейся на то, что она платит ипотеку за потерянное жилье, за счет выплаты погасить кредит за квартиру и взять новый. Он также пригрозил удалить ее из зала.