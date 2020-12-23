В Ростове Великом из кранов потекла вода зелёного цвета

https://static.news.ru/photo/93c6d784-453f-11eb-a3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подслушано Ростов Великий/vk.com

Жители Ростова Великого сообщили о воде зелёного цвета, текущей из кранов почти во всех районах города. Горожане поделились проблемой на страницах в соцсетях.

Один из жителей опубликовал фотографию с бокалом воды, которая своим цветом многим пользователям напомнила «Тархун» или коктейль «Мохито». Другие участники обсуждения сравнили содержимое бокала с «незамерзайкой», используемой для очистки стёкол в зимнее время года.

Сотрудники местного водоканала вскоре прокомментировали попадание странной жидкости в городской водопровод. По словам представителей коммунальной службы, цвет воды изменился из-за реагентов, с помощью которых хотели узнать, не попадает ли «обратка» из системы отопления в трубы с питьевой водой, передаёт «Московский Комсомолец».

Как сообщал NEWS.ru, дети в бассейне в башкирских Учалах отравились химикатами, которые слесарь вылил в водосток во время чистки канализации. Во время плавания в местном Дворце творчества 16 воспитанников в возрасте от 8 до 12 лет и два наставника ощутили сильный запах хлора и почувствовали недомогание. Позже четверых детей доставили в лечебное учреждение на осмотр. У них диагностировали отравление парами хлора, после чего отпустили на амбулаторный режим.