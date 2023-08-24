В Ростове у прославившегося в ходе мятежа цирка появился мемориал Пригожину Жители Ростова-на-Дону организовали стихийный мемориал Пригожину у здания цирка

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Танк бойцов ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

В Ростове-на-Дону местные жители организовали стихийный мемориал, чтобы почтить память погибших бизнесмена Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, сообщает DON24.ru. Как уточнили журналисты, фотографии жертв вчерашней авиакатастрофы установили на фасаде местного цирка, который стал известен во время мятежа «вагнеровцев». Именно здесь 24 июня в воротах застрял танк.

Фотографии разместили рядом с памятником цирковому артисту Олегу Попову. Сюда люди начали приносить цветы. Кто-то также оставил у мемориала скрипку со смычком, что является отсылкой к немецкому композитору Рихарду Вагнеру, фамилией которого была названа созданная Пригожиным частная военная компания.

О крушении частного самолета Пригожина в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров был сам Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.

В четверг, 24 августа, тела всех погибших доставили в тверской морг. Пригожина опознали по косвенным признакам, так как тело сильно пострадало в результате авиакатастрофы.