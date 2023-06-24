В Ростове сообщили о многокилометровых пробках на трассе М4 «Дон»

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Многокилометровые пробки образовались на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. Он призвал местных жителей не выезжать на трассу.

Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на м-4 Дон! Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки, — написал он.

Telegram-канал «Ростов № 1» отмечал, что на трассе в Ростовской области из-за перекрытия дороги образовался километровый затор. По его данным, машины стоят в пробке примерно с 12 часов ночи. Проезд перекрыт сотрудниками ГИБДД. Очевидцы сообщают, что приходится идти пешком четыре километра до ближайшего магазина за водой.

До этого Голубев заявил, что в Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия. До этого он попросил жителей города не покидать свои дома и воздержаться от поездок в центр.

Глава горадминистрации Алексей Логвиненко сообщил, что в Ростове-на-Дону временно изменена схема движения общественного транспорта. Он отметил, что принимаются все меры для обеспечения жизнедеятельности города.