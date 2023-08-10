В Ростове Ярославской области начали сбор подписи за переименование города в Ростов Великий, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава городского поселения Сергей Тихомиров. Поддержать инициативу можно, оставив личную подпись на бумажном листе, электронное голосование не проводится, предупредил чиновник. Пункты сбора подписей с 10 августа открылись в торговых центрах, на центральном рынке, стадионе и в театре.

В сознании многих поколений жителей нашего древнего города, да и всей России, наш город всегда был, есть и будет Ростовом Великим. Многие люди недоумевают, когда узнают о том, что официальное его название — просто «Ростов». Несколько десятилетий активистами вносились предложения об официальном переименовании Ростова и время перемен, наконец, пришло! — написал Тихомиров.