В Ростове-на-Дону затопило архив районного суда

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В Ростове-на-Дону из-за повышения уровня грунтовых вод оказался затоплен архив Первомайского районного суда, пишет Telegram-канал Don Mash. Отмечается, что уровень воды поднялся лишь на 5–6 см, что спасло верхние полки он .затопления

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что намокшие дела сложены в стопки на полу на первом этаже здания и окружены лавочками.

Ранее в Санкт-Петербурге оказались затоплены не менее пяти магазинов, расположенных в подвале дома на Серебристом бульваре. Потоп произошел днем, но вода продолжала прибывать и вечером.

Владельцам торговых точек пришлось звать на помощь родственников, чтобы справиться с наводнением. Воду откачивали насосами и вычерпывали вручную, но она прибывала с такой силой, что люди даже не могли никуда отойти.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за таяния снега оказался подтоплен продуктовый магазин, вода затопила пол торгового зала. Отмечалось, что в результате происшествия одна из покупательниц ретейлера получила удар током. Когда ситуация с подтоплением стала критичной, магазин закрыли, а сотрудников распустили по домам.