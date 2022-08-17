В Ростове-на-Дону загорелся крупный торговый центр На территории торгового центра «Янтарный» в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 1500 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночью 17 августа на территории торгового комплекса «Янтарный» в Ростове-на-Дону произошел мощный пожар площадью 1500 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС. По данным ведомства, пламя охватило поддоны с прессованной бумагой, которые находились в одном из складских помещений.

17 августа в 01:49 в Ростове-на-Дону, ул. Днепропетровская, 50 «Е», произошел пожар в складском помещении и на открытой площадке (поддоны с прессованной бумагой). Площадь пожара 1500 квадратных метров, в 02.42 объявлен ранг пожара №2, — говорится в официальном сообщении.

Всего к тушению пожара было привлечено 118 человек и 39 единиц техники. К 06:42 по местному времени открытое горение удалось ликвидировать. По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет.

Ранее в Москве произошел пожар на складе Ozon, который удалось потушить только спустя пять дней. Пламя охватило площадь 55 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля и стены здания. В борьбе с огнем задействовали 45 единиц техники и 133 человека, а также вертолёты Ми-8, Ка-32 и пожарный поезд. Пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы, судьба двоих неизвестна.