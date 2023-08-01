В Ростове-на-Дону задержали теневых банкиров, заработавших 1,3 млрд рублей

Фото: МВД РФ

Сотрудники полиции задержали в Ростове-на-Дону восьмерых человек, подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, которые были опубликованы в Telegram-канале ведомства, теневые банкиры могли получить более 1,3 млрд рублей с 2007 года, ведя нелегальный бизнес. Четверых подозреваемых посадили под домашний арест, остальным четверым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Сотрудники МВД совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказала Волк.

По ее словам, подозреваемые предлагали услуги по обналичиванию денег и уклонению от налогов. Для этого они открыли через подставных лиц 38 компаний, которые должны были предоставлять услуги по строительству, логистике, реализации промышленного оборудования и др. Именно через них они и проводили фиктивные платежи. За совершение подобных транзакций теневые банкиры получали вознаграждение от клиентов в виде процента от поступивших средств, который оказывался меньше суммы налога.

В ходе обысков из квартир задержанных были изъяты документы, выписки по счетам, компакт-диски со всей финансовой информацией, а также другие предметы, которые указывают на совершение преступлений.

Ранее заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что банки поменяют свое отношение к хищениям денежных средств у клиентов после введения механизмов по поручению президента РФ Владимира Путина, которые будут обязывать банки компенсировать пострадавшим потери. По словам Аитова, вопросы о том, как улучшить механизмы, будут возникать по мере разработки законопроекта, из-за которого могут быть внесены изменения в законодательство.