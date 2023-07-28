В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после ЧП в Таганроге Baza: в Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет, что в Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога». По информации канала, всем сотрудникам полиции и другим представителям силовых структур поступил приказ каждые 15 минут проводить мониторинг воздушного пространства над городом.

Baza пишет, что итоги наблюдения силовикам необходимо заносить в специальные журналы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар по жилой инфраструктуре Тагaнрога ракетой комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант. Украинский снаряд был перехвачен в воздухе российскими средствами ПВО. В результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей, несколько городских зданий получили повреждения.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате взрыва были госпитализированы 12 человек. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники. Эпицентром взрыва стал Таганрогский художественный музей.

Глава Таганрога Андрей Фатеев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в районе падения обломков украинской ракеты. Он добавил, что на месте случившегося работают все экстренные службы.