В Ростове-на-Дону ввели план «Сирена» после ограбления магазина Apple

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Полиция Ростова-на-Дону ввела план «Сирена» после ограбления магазина с техникой Apple, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, грабитель был вооружен пистолетом, он угрожал продавцу убийством. Злоумышленнику удалось вынести 40 iPhone и два MacBook, сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 октября, на улице Максима Горького. Вооруженный пистолетом грабитель заставил продавца открыть кассу и отдать ему все деньги. В общей сложности он забрал около 4 млн рублей. Также ему удалось вынести смартфоны и ноутбуки.

В Ростове-на-Дону объявлен план «Сирена». В его рамках ориентировки на преступника передаются всем патрульным. Сотрудники ДПС получают право останавливать для досмотра любые автомобили.

В конце сентября в Санкт-Петербурге был объявлен план «Перехват» после конфликта со стрельбой в магазине, расположенном в районе Парголово. Сотрудникам полиции удалось задержать автомобиль каршеринга, за рулем которого находился подозреваемый в стрельбе. Его остановили на 1-й линии Васильевского острова.