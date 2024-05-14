В Ростове-на-Дону у очередного дома рухнула стена В Ростове-на-Дону у аварийного дома обрушилась стена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону 13 мая обрушилась стена дома на улице Суворова, 7, сообщила глава администрации Кировского района города Наталья Симаченко. Здание в 2019 году было признано аварийным. В беседе с aif.ru она уточнила, что власти не могут снести здание, поскольку одно из помещений не выкуплено и не находится в муниципальной собственности.

Сейчас собственник доказывает правоту в суде. Как только будет решение суда, мы приступим к сносу, — уточнила Симаченко.

По словам главы администрации Кировского района, специалисты уже провели оценку дома. На территории здания власти собираются ввести режим ЧС, а все опасные конструкции будут ликвидированы с места обрушения в ближайшее время. Информации о пострадавших при ЧП нет.

Как рассказала местная жительница, проживающая рядом с аварийным домом, она с соседями с 2021 года просила власти оградить их от здания забором. Однако горожанам гарантировали, что оно не представляет угрозы.

В феврале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что в аварийном доме 1917 года постройки обрушилась несущая стена. Никто не пострадал. Градоначальник добавил, что дом был признан аварийным еще в декабре 2023 года, на тот момент в нем проживали три семьи.