В Ростове-на-Дону расселят семьи из обрушившегося дома Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: власти расселят 155 семей из аварийного дома

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Обрушение дома в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону будут расселены 155 семей, проживающих в аварийном доме на улице Нариманова, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале. В настоящее время 53 жителя находятся в пункте временного размещения, который развернут в школе, часть людей ночевали у родственников.

Расселению подлежат 155 семей, из которых 140 - собственники (площадь помещений от 9 до 27 кв.м), 15 - наниматели (площадь помещений от 14,2 до 37,8 кв.м), — сообщил Логвиненко.

Отмечается, что в аварийном доме зарегистрировано 247 человек. После обрушения из дома было эвакуировано 95 жильцов, включая 15 детей.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области накануне сообщила, что в Ростове-на-Дону произошло частичное обрушение пятиэтажного многоквартирного дома. По имеющимся данным, в доме развалилась стена первого подъезда. Дом отключен от газоснабжения и признан аварийным.

Как сообщалось ранее, спасатели эвакуировали 27 человек после обрушения дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге. Все они являются жильцами соседнего дома.

Предполагается, что внутренняя стена здания не выстояла и рассыпалась в крошку из-за ремонтных работ. Сам флигель дома расселили еще в конце октября, однако аварийным его не признали. Решение о расселении было принято после того, как на стене здания появилась большая трещина.