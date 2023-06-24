В Ростове-на-Дону поменяли схему движения транспорта

Фото: Администрация города Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону временно изменена схема движения общественного транспорта, сообщил в Telegram-канале глава горадминистрации Алексей Логвиненко. Он отметил, что принимаются все меры для обеспечения жизнедеятельности города.

Уважаемые ростовчане! В связи со сложившейся ситуацией временно будет изменена схема движения городского транспорта, — написал он.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил в Telegram, что пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно. Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова. Пригородный железнодорожный транспорт работает штатно.

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Голубев ранее попросил жителей региона воздержаться от поездки в центр Ростова-на-Дону. Также он рекомендовал не покидать свои дома.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

В то же время, жителям Воронежской области рекомендовано временно воздержаться от использования автомобильной дороги М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин. Местные власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для гарантирования безопасности населения области.