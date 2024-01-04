В Ростове-на-Дону полиция начала проверку после инцидента с мигрантами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростовской области сотрудники полиции проводят проверку после инцидента с участием мигранта в Аксайском районе, сообщили в региональном управлении МВД России, передает ТАСС. Отмечается, что причиной послужил бытовой конфликт. Происшествием заинтересовались в Госдуме и СК России.

Предварительно установлено, что 1 января между местным жителем и мигрантом произошел конфликт, в ходе которого иностранный гражданин 1986 года рождения нанес несовершеннолетнему телесные повреждения. Через некоторое время отец [пострадавшего] встретился с оппонентом своего сына и ударил его. После инцидента в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что она слышала телефонный разговор вышеуказанного иностранного гражданина, в котором последний предлагал своему собеседнику совершить противоправные действия в отношении местных жителей, — говорится в сообщении.

СМИ сообщали, что иностранец позвонил своим соотечественникам, и спустя некоторое время в поселок наведалась вооруженная толпа из 10–20 его земляков. По словам местных жителей, некоторые из них угрожали «резать всех старше семи лет». Прибывшая полиция задержала Джумаева, но отпустила спустя несколько часов.

На ситуацию отреагировал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он заявил, что злоумышленников следует судить по всей строгости закона, а в случае если у них есть приобретенное гражданство РФ, то лишить российского паспорта. Депутат также подчеркнул, что Росгвардия уже начала проверку наличия у мигрантов разрешения на оружие. Глава СК России Александр Бастрыкин, в свою очередь, уже поручил возбудить уголовное дело