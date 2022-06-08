Злоумышленник напал на полицейского и конвоира в суде Ростова-на-Дону Правоохранители арестовали россиянина за нападение в суде Ростова-на-Дону на пристава и полицейского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В суде в Ростове-на-Дону обвиняемый в разбое напал на сотрудника полиции и ранил судебного пристава, сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД. Злоумышленник бросился на конвоира с заточкой, обезоружил его и ранил из пистолета судебного пристава. Оба силовика госпитализированы с серьезными ранениями. Их коллеги оцепили здание суда и обезвредили напавшего до прибытия спецназа.

В Ростове-на-Дону сотрудниками полиции задержан злоумышленник, который в здании суда напал на полицейского и ранил судебного пристава, — говорится в сообщении.

Утром 8 июня мужчину доставили на процесс, чтобы сyдить за разбойное нападение. Он выскочил из автoзака и с заточкой набросился на конвоира, обезоружил его и выстрелил из пистолета в пристава. Другой пристав открыл ответный огонь, в результате чего преступник также получил ранение и был обезврежен.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала подозреваемого в поджоге нескольких военкоматов в Удмуртии. Им оказался бывший сельский учитель Илья Фарбер, ранее осужденный за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.

По данным следствия, мужчина приехал в гости к родственникам в посёлок Игра, где совершил два нападения на военкоматы. В ходе обыска у него обнаружили две канистры с бензином, проволоку, марганцовку, воронки, пять банковских карт и три айфона.