В Ростове-на-Дону перекрыли проезд к штабу ЮВО РИА Новости: вооруженные люди в форме перекрыли проезд к штабу ЮВО в Ростове-на-Дону

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Россия. Ростов-на-Дону. Военнослужащие у здания штаба Южного военного округа

Проезд к Буденновскому проспекту в Ростове-на-Дону перекрыт вооруженными людьми в военной форме без опознавательных знаков, вместе с тем заблокирован пеший проход по Пушкинской улице, где находится штаб Южного военного округа, сообщает корреспондент РИА Новости. Ситуация в городе спокойная, народу мало, автомобильных пробок также нет.

Сообщается, что проезд к центру города закрыт, при подъезде к нему сотрудники ГИБДД разворачивают автомобили. Отмечается, что около 8 утра дороги были открыты.

Корреспондент отметил, что некоторые местные жители с вещами садились в автомобили и покидали город.

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Проезд на Буденновский проспект с Ворошиловского проспекта ограничен по трем улицам, на которых стоят не пропускающие автомобили вооруженные люди. Пеший проход также заблокирован по Пушкинской улице, где расположен штаб ЮВО. Туда не пропускают и пешеходов.

Ранее сообщалось о километровом заторе на трассе в Ростовской области. По словам очевидцев, машины стоят в пробке с 12 часов ночи. Проезд перекрыт сотрудниками ГИБДД. Очевидцы сообщают, что приходится идти пешком четыре километра до ближайшего магазина за водой.

Губернатор региона Василий Голубев 24 июня заявил, что в Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия. Он попросил жителей города не покидать свои дома и воздержаться от поездок в центр.