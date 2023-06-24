В Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия

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В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия, сообщил в Telegram-канале глава региона Василий Голубев. Ранее он попросил жителей города не покидать свои дома и воздержаться от поездок в центр.

Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону, — написал он.

По словам Голубева, пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно. Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова. Пригородный железнодорожный транспорт работает штатно.

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Глава горадминистрации Алексей Логвиненко сообщил, что в Ростове-на-Дону временно изменена схема движения общественного транспорта. Он отметил, что принимаются все меры для обеспечения жизнедеятельности города.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

В то же время, жителям Воронежской области рекомендовано временно воздержаться от использования автомобильной дороги М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин. Местные власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для гарантирования безопасности населения области.